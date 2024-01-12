Новогоднее землетрясение в Японии отодвинуло море от суши

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года вызвало значительный подъем суши, из-за чего в некоторых местах море отступило от берегов на 250 метров. На это обратил внимание французский независимый эксперт в сфере анализа спутниковых данных Нахель Бельгерзе, изучивший фотографии местности из космоса до и после стихийного бедствия. Специалист поделился изображениями на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

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В частности, берега поднялись на японском полуострове Ното в центральной части острова Хонсю. В результате случившегося некоторые пристани лишились связи с водой и стали недоступны для лодок.

Выводы Бельгерзе подтвердили специалисты Токийского университета. В научном учреждении отметили, что обнаружили 10 мест сейсмического подъема побережья на участке между населенными пунктами Кайсо и Акасаки из-за землетрясения. По данным исследователей, подземный толчок также вызвал цунами высотой более четырех метров, которое обрушилось на порт Акасаки.