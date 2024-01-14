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В России разработали новую платформу для спутников

Специалисты компании «Решетнев» разработали новую платформу для спутников массой до одной тонны. Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

В России разработали новую платформу для спутников
© РИА Новости

«Специалисты АО "Решетнев" разработали новую унифицированную платформу для космических аппаратов массой до одной тысячи килограммов. Первым аппаратом, созданным на ее основе, станет перспективный спутник персональной связи "Гонец-М1"», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что конструктивно-компоновочная схема платформы позволит выпускать спутники серийно, охраняя необходимый такт сборки и модульный принцип производства. Там также добавили, что использование разработки в перспективных аппаратах повысит их надежность, сократит сроки изготовления спутников и снизит стоимость работ.

В декабре генеральный директор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков сообщил, что развертывание спутников системы «Гонец-М1» — замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников.

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