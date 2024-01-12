В Китае создали батарейку со сроком службы 50 лет

Компания Beijing Betavolt New Energy Technology объявила о разработке миниатюрной ядерной батареи.

Первый продукт компании — аккумулятор BV100 — имеет мощность 100 микроватт, напряжение 3 вольта и объём 15×15×5 кубических миллиметров, что меньше монеты. Плотность энергии ядерных батарей более чем в 10 раз превышает плотность энергии тройных литиевых батарей. Они могут нормально работать в диапазоне от минус 60°C до 120°C.

Чжан Вэй, председатель и генеральный директор Betavolt, заявил, что новая ядерная батарея может обеспечивать стабильное подачу электроэнергии в течение 50 лет. Она не требует зарядки, обслуживания и не производит внешнего излучения.

Батарейка может использоваться в оборудовании, электромеханических системах, датчиках, небольших дронах и микророботах. Ядерные батарейки смогут исключить необходимость зарядки мобильных телефонов, а небольшие дроны смогут надолго оставаться в воздухе.