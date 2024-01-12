Samsung показала новые телевизоры, дисплеи и интерьерные устройства

В рамках выставки CES-2024 Samsung Electronics представила новые модели своих телевизоров QLED и OLED, дисплеев MICRO LED, а также серию интерьерных устройств.

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"Экраны Samsung, работающие на базе встроенной ИИ-технологии, созданы, чтобы стать центром умного дома, связав все умные устройства, и предложить пользователям разнообразные сценарии, соответствующие их образу жизни", - заявил президент и руководитель подразделения дисплейных решений компании Сокву Ен, слова которого опубликовали на Samsung Newsroom.

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Так, новые OLED-телевизоры серии S90D и S85D получат по 42 до 83 дюйма соответственно, а S95D, которая является на данный момент самым ярким OLED-экраном производителя, - целых 77 дюймов. Все они будут давать четкое изображение даже при солнечном свете, поскольку специально для них была адаптировано покрытие, которое поглощает отражения. В результате разработчикам удалось добиться баланса отражательной способностью экранов и их яркостью.

Последние модели Neo QLED 8K и Neo QLED 4K были оснащены всем тем, что есть в современном телевизоре: качественным звуком, большим набором сервисов, реалистичной картинкой и рядом важных функций, в числе которых возможность масштабировать контент низкого разрешения до 8К. Также отмечается, что в основу работы Neo QLED лег инновационный процессор NQ8 AI Gen3.

Что касается MICRO LED, то он представляет собой прозрачный дисплей, способный предоставлять ясное изображение, при этом исключая преломления света. Он также дополнен модульной конструкцией, с помощью которой пользователь по своему желанию может настроить размер, соотношение сторон и форму экрана.

Вместе с этим в рамках мероприятия компания представила несколько интерьерных устройств. В частности, был представлен проектор The Premiere 8K, ставший первым в мире проектором с беспроводным подключением, и аудиосистема Music Frame, которую можно использовать как в паре с телевизором и саундбаром, так и отдельно.