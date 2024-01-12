Realme объявила о новой коцептуальной линейке смартфонов

Основатель и генеральный директор realme Скай Ли убежден: «Независимо от того, кем вы являетесь, у вас есть шанс изменить мир». Именно поэтому последние пять лет слоганом бренда был «Меняй стандарты» (Dare to leap), отражающий взгляды молодежи.

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На мероприятии «Hey Flagship, Meet Periscope» компания заявила, что новый слоган «Make it real» сохраняет былой дух, но расширяет масштаб истории бренда, который нацелен уделять больше внимания молодым пользователям и предлагать им реальные, ясные и ощутимые преимущества. Изменения коснулись и логотипа. realme сохранила суть оригинального логотипа, но при этом обновила дизайн, добавив больше точных деталей, чтобы сделать образ бренда более унифицированным.

По данным аналитической компании Canalys, ожидается, что мировой рынок поставок смартфонов восстановится в 2024 году, достигнув 1,17 миллиарда продаж. В течение следующих пяти лет realme нацелена охватить в общей сложности более 100 рынков, уделив особое внимание 15 рынкам с небольшими объемами, чтобы дать возможность молодым пользователям по всему миру использовать устройства компании.

В качестве первой инновации после ребрендинга в Лас-Вегасе была представлена серия realme 12 Pro с первым флагманским телеобъективом с перископом, ставшим доступным для молодого поколения. Исследования realme показали, что пользователи предпочитают смартфоны, оснащенные телеобъективами с зумом 3x и более. Перископический телеобъектив — единственный способ обеспечить качественный уровень увеличения для камер тонких смартфонов. Однако обычно эта технология применяется только во флагманских устройствах, поскольку сопряжена с техническими трудностями и высокой стоимостью.

Тем не менее, компания разработала специальную технологию перископического телеобъектива, впервые представленную в модели realme GT5 Pro в ноябре 2023 года. В серии realme 12 Pro будет использован тот же подход, в котором сочетаются флагманский размер сенсора, высокопроизводительная платформа и передовой алгоритм.

Серия realme 12 Pro предлагает более четкую и стабильную ночную съемку, с минимальными бликами и размытостями. Это достигается благодаря сочетанию передовой системы оптической стабилизации, покрытия Sub-Wavelength Structure Coating и шторки объектива волнообразной формы. Эти же технологии применяются и во флагмане realme GT5 Pro. Камера 12 Pro получит Портретный режим 3X с «золотым» фокусным расстоянием 71 мм, малая глубина резкости в котором оптимальна для портретной съемки. Кроме того, смартфоны серии позволят вести телефотосъемку со 120-кратным цифровым зумом.

Серия realme 12 Pro отличается флагманским датчиком OV64B, который не уступает сенсорам ведущих устройств. Его размер — 1/2 дюйма, что более чем вдвое больше датчика в телеобъективе iPhone 15 Pro. Благодаря увеличенной диафрагме и светоприемнику, телеобъектив смартфонов серии realme 12 Pro почти в три раза более светочувствителен, чем у iPhone 15 Pro.

В сотрудничестве с Qualcomm компания усовершенствовала обработку изображений с помощью алгоритма MasterShot. Смартфоны серии realme 12 Pro обрабатывают файлы в качестве RAW. Алгоритм Смартфон также оснащен технологией Cinematic Portrait с уникальными фильтрами для создания портретов.