Xiaomi презентовала смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro с OLED-дисплеями

Китайская компания Xiaomi представила два смартфона под брендом Poco — Poco X6 и Poco X6 Pro. Устройства поступят в продажу 16 января по цене от 21999 рупий (около 24 тысяч рублей) за обычную версию и 26999 рупий (около 29 тысяч рублей) за Pro-гаджет.

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Оба смартфона получили одинаковые OLED-дисплеи с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Обычный Poco X6 работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 2, Pro-версия же базируется на более мощном чипе SoC Dimensity 8300 Ultra. Гаджеты получат от 8 до 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.