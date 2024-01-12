12 января – день рождения Королева и начало истории Байконура

В России отмечают 117-летие Сергея Королева - легендарного главного конструктора, ученого, без которого не было бы ни первого спутника, ни полета Юрия Гагарина, ни первого выхода в открытый космос. И много чего другого тоже не было бы.

В недрах ОКБ-1, которое возглавлял Сергей Королев, разработаны все космические проекты, осуществленные в первые десятилетия космической эры. Он по праву считается первопроходцем многих основных направлений развития отечественных ракетного вооружения и ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей наше государство передовой ракетно-космической державой.

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Нобелевскую премию Сергей Павлович Королев мог получить дважды: за запуск первого искусственного спутника Земли и за полет первого космонавта. Но, говорят, когда Нобелевский комитет предложил назвать фамилию главного конструктора, Никита Хрущев ответил, как обрубил: "Одного человека назвать нельзя, творцом новой техники у нас является весь народ"…

Сегодня утром у Кремлевской стены в Москве прошла традиционная церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева. Дань уважения конструктору пришли отдать генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, представители руководства Роскосмоса и ее дочерних организаций, действующие члены отряда космонавтов и ветераны отрасли.

Кстати, кажется очень символичным, что в 1955 году именно 12 января впервые в двух вагонах-теплушках на перегоне Тюра-Там разместилась группа военных строителей - так начиналась подготовка к строительству космодрома Байконур.

Как рассказывал "РГ" заслуженный строитель России, прораб легендарного "Гагаринского старта" полковник в отставке Сергей Алексеенко, засекреченность строительства космодрома была страшная. Военные строители знали только, что минобороны создает ракетную базу для защиты своих рубежей. "В легендах прикрытия Генштаба она имела название "Стадион".