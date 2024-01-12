В Госдуму внесли законопроект о запрете штрафовать за лайки в соцсетях

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в палату парламента с отрицательным отзывом правительства РФ законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в социальных сетях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Инициатива предлагает дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии примечанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях. Под таким выражением эмоций законопроектом предлагается считать "выставление любой отметки к публикациям в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной программным обеспечением сайта или приложения или иных ресурсов, которая используется для выражения отношения пользователей к опубликованному сообщению".

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях.