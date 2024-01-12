Что произойдет, если Арктика и Антарктика растают

Чем отличается Арктика от Антарктики

© Российская газета

Если бы вы оказались на любом из полюсов, то внешне вы бы разницу не почувствовали. Вокруг было бы много снега и льда. Однако, отличия между двумя полюсами есть.

Видео дня

Антарктида на 98% покрыта льдом, поэтому ее ландшафт состоит из ледяных гор и ледников. Здесь нет крупных рек и ни одна из имеющихся не течет круглый год. Есть маленькие редкие озера, но нет лугов, кустарников или деревьев. Правда, на Антарктическом полуострове (самый большой остров Антарктиды) есть небольшие участки тундры.

А что же с Арктикой? Начнем с того, что Арктики как отдельного материка нет, это лед. Поэтому там и нет населенных пунктов и научных станций, так как организовывать это на леднике просто опасно. Но в России в 2022 году была запущена ледостойкая платформа "Северный полюс", которая дрейфует во льдах. То есть полярники ходят "на работу" на лед и возвращаются "домой" - на платформу.

При этом в Арктическую зону входят территории восьми государств: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и США. Россия управляет третью арктических территорий планеты, в нее входит Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Коми, несколько районов Якутии, город Норильск и два района Красноярского края, а также муниципалитеты Архангельской области, пять районов Карелии и Костомукшского городского округа. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.

Согласно докладу ученых Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, сегодня в Арктической зоне живут около 4 миллионов человек, из которых 10% являются коренными жителями.

Почему тает лед

На Земле становится все теплее, в некоторых случаях быстрее, чем человечество успевает адаптироваться. Ученые считают, что деятельность человека, в частности, сжигание ископаемого топлива и последующее накопление парниковых газов в атмосфере, серьезно влияют на эту тенденцию. За последнее десятилетие ученые задокументировали рекордно высокие среднегодовые температуры поверхности и наблюдали другие признаки изменений по всей планете: в распределении льда, а также в солености, уровнях и температуре океанов. Очередные температурные рекорды были зафиксированы в 2023 году.

Скорость исчезновения ледников выросла на 57% с 1990-х годов, и в условиях нынешних тенденций потепления две трети ледников Земли могут исчезнуть к 2100 году.

Конечно же, это не может не отразиться на льдах. Знаменитые снега на Килиманджаро растаяли более чем на 80% с 1912 года. Ледники в Гималаях Гархвал в Индии отступают так быстро, что большинство центральных и восточных ледников там могут практически исчезнуть к 2035 году. Арктический морской лед сократился примерно на 10% за последние 30 лет, края Гренландского ледяного щита сокращаются. Весенний распад пресноводного льда в Северном полушарии теперь происходит на девять дней раньше, чем 150 лет назад, и осеннее замораживание через десять дней. Размораживание вечной мерзлоты привело к тому, что земля опустилась более чем на 4,6 метра в некоторых частях Аляски. От Арктики до Перу, от Швейцарии до экваториальных ледников Ман-Джая в Индонезии, ледники и морской лед быстро исчезают.

Как таяние ледников влияет на окружающую среду

Ученые уже сейчас фиксируют последствия таяния ледников:

Уровень моря в мире повышается на 3,2 миллиметра в год. Рост происходит более быстрыми темпами в последние годы и, по прогнозам, ускорится в ближайшие десятилетия.

Некоторые виды животных попали под угрозу вымирания. Например, некоторые популяции пингвина Адели в Антарктиде сократились на 90%

Происходит миграция. Некоторые бабочки, лисы и растения мигрировали дальше на север или в более высокие, более прохладные районы.

Объемы осадков (дождь и снег) в среднем увеличились по всему миру. Тем не менее, некоторые регионы испытывают более сильную засуху, что увеличивает риск лесных пожаров, потери урожая и нехватки питьевой воды.

Некоторые виды, включая комаров, клещей, медуз и вредителей сельскохозяйственных культур, чувствуют себя комфортнее. Например, бурно развивающиеся популяции коровьих жуков, которые питаются елью и соснами.

Что грозит планете, если весь арктически лед растает

На Антарктиде сохранено примерно 90% мирового льда и 70% пресной воды. Если бы весь антарктический лед растаял, уровень моря по всему миру поднялся бы примерно на 61 метр.

Ученые дают разные неутешительные прогнозы:

Из-за того, что около 40% населения планеты живут в зонах,где есть риск затопления, то в мире появится как минимум 3,5 миллиарда беженцев.

Появится дефицит питьевой воды, так как из-за увеличения уровня мирового океана и подтопления суши, соленая воды будет проникать в грунтовые воды.

Во льдах хранится большое количество вирусов и бактерий, к которым у современного человека нет иммунитета. Поэтому есть риск появления новой пандемии.

Пресная вода от тающих ледников даже угрожает нарушить Атлантическую меридиональную опрокидную циркуляцию (AMOC), систему океанских течений, которая играет огромную роль в сохранении климата и погодных условий Земли. По мере того, как площадь поверхности ледников и морского льда сокращается, Земля поглощает все больше солнечной радиации, ускоряя цикл потепления и таяния.

Ураганы и другие штормы станут сильнее, а наводнения и засухи участятся. Например, большая часть США к 2100 году столкнется с более высоким риском десятилетних "мегазасух".

Экосистемы будут продолжать меняться: некоторые виды будут двигаться дальше на север или станут более сильными; другие, такие как белые медведи, не смогут адаптироваться и вымрут.

Как остановить таяние ледников

Ученые-оптимисты считают, что при немедленном крупномасштабном сокращении выбросов парниковых газов и более сильных обещаниях по выбросам все еще существует небольшая возможность ограничить потепление до 1,5C. Это защитит большую часть ледников и уменьшит другие последствия, например, суровые погодные явления и повышение уровня моря. Тем не менее, достижение этой цели будет немалым подвигом. Но что же можно сделать еще?

– Улучшить информирование населения об экологии. Звучит банально, но это действительно важно. Чем бережнее люди будут относиться к ресурсам, тем меньше экологических проблем будет.

– Понять свой вклад в углеродный след. Нужно не только знать, но и применять полученные знания в повседневной жизни. Меньше летайте, используйте общественный транспорт или ходите пешком. Экономьте электроэнергию, используя энергосберегающие лампы. Отключайте воду во время чистки зубов, но сидите долго в душе. Выключайте свет, когда он вам не нужен. В долгосрочной перспективе индивидуальный углеродный след сократится и это уменьшит таяние ледников.

– Поддерживайте развитие инфраструктуры, в том числе возобновляемых источников энергии, ведь они помогают сокращать использование ископаемого топлива.

– Используйте солнечную энергию. Сейчас каждый может установить себе солнечные панели, есть множество вариантов на рынке.

– Берегите воду. Экономия воды снижает углеродное загрязнение. Это связано с тем, что для нагрева, перекачки и обработки воды требуется много энергии. Таким образом, принимая более короткий душ, выключая кран во время чистки зубов, используя посудомоечную машину, вы помогаете природе. Исследование Агентства по охране окружающей среды, показало, что если один из каждых 100 американских домов использует водоэффективные приборы, то это сэкономит около 100 миллионов кВт-часов электроэнергии в год. Тем самым предотвращая 80 тыс. тонн загрязнения глобальной потепления на нашей планете.

– Берите столько еды, сколько съедите. Около 15% мирового потребления энергии идет на выращивание, упаковку, переработку и доставку еды, и около 40% этих продуктов попадает на свалку. Когда мы тратим больше еды, мы увеличиваем потребление энергии. Поэтому, съедая еду, мы предотвращаем таяние ледников.

Кроме того, поскольку производство продуктов животноводства является гораздо более интенсивным, употребление меньшего количества мяса также может иметь значение.

– Откажитесь от кондиционеров. Для охлаждения и отопления зданий тратится наибольшее количество электроэнергии. А на кондиционирование воздуха и отопление приходится не менее половины энергии, используемой дома. Вы можете сделать свой дом более энергоэффективным, избавившись от сквозняков и убедившись, что он правильно изолирован.

– Подводные стены. Некоторые исследования говорят о том, что строительство стен на дне океана может предотвратить таяние ледников и повышение уровня моря из-за изменения климата. Группа ученых предлагает построить подводные стены, которые либо защитят лед от теплых вод, либо поддержат лед.

Один из подходов включает в себя использование гравия или песка для создания искусственных курганов на дне океана, которые помогут защитить ледник и позволят ему снова вырасти. Другой предполагает постройку подводной стены, чтобы теплые воды огибали основание ледника. Хотя эта стратегия пока выходит за рамки любых инженерных достижений людей.

– Высадка деревьев. Деградация и разрушение лесов усугубляют проблему за счет выброса углекислого газа. Это, в свою очередь, вызывает таяние ледников. Посадка новых лесов может помочь сбалансировать увеличение углекислого газа, поскольку деревья поглощают CO2 и выделяют кислород.

– Переработка. Чем больше вы сортируете и передаете отходов в пункты сбора, тем меньше их попадает на свалки, которая являются источником углерода. Переработка помогает сократить объем выбросов и уменьшить глобальное потепление и таяние ледников.

– Использование энергоэффективной техники. После старта продаж в 1987 году энергоэффективные приборы помогли удержать около 2,3 миллиарда тонн углекислого газа. Столько выделяет около 440 миллионов автомобилей. Энергоэффективные приборы могут быть самым дешевым способом сокращения выбросов углерода. При покупке бытовой техники - стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин - проверьте этикетку Energy Star или другой сертификат, подтверждающий энергоэффективность.