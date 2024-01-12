Ученый рассказал подробности о доступности клонирования человека

«Клонирование человека возможно, технологически доступно и реализуется уже даже сейчас. Есть просто два направления, две задачи по этому клонированию. Есть репродуктивное клонирование и терапевтическое», – отметил ученый.

По информации Дейкина, терапевтическое подразумевает использование технологий клонирования для получения эмбриональных стволовых клеток, которые можно получить из эмбриона на предимплантационной стадии. Кроме того, во время деления яйцеклетки формируется до 256 клеток, пока она не начинает взаимодействовать с организмом матери и без этого организма существовать дальше не может. В настоящее время такие эксперименты разрешены на территории Англии.