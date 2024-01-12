На Амазонке обнаружена долина затерянных городов возрастом 2000 лет

Скопление затерянных городов обнаружили археологи в тропических лесах Амазонки. Около 2000 лет назад в них могли жить до 10 тысяч человек.

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К настоящему времени от городов остались только земляные насыпи и засыпанные дороги. Археолог Стефен Ростен обнаружил их больше 20 лет назад, но истинная природа этих объектов долгое время оставалась неизвестной.

В ходе нового исследования эксперты провели картографирование с помощью лазерной сенсорной технологии. Результаты показали, что эти места были частью густой сети поселений и соединяющих их дорог в лесистых предгорьях Анд. Городская агломерация просуществовала около тысячи лет.

Ученые заявили, что города населяли представители народа упано примерно между 500 годом до н.э. и 300-600 годами н.э. В Старом свете этот период примерно соответствует владычеству Римской империи.

Археологи идентифицировали более 6000 земляных насыпей, где располагались жилые и церемониальные здания. Их окружали сельскохозяйственные поля с дренажными каналами. Самые крупные дороги тянулись на 10-20 км и достигали 10 метров в ширину.

Оценить точную численность населения на данный момент невозможно. Но ученые предположили, что в поселениях могло проживать от 10 до 30 тысяч человек – как в Лондоне римской эпохи, сообщает The Guardian.

«Это свидетельствует об очень большой плотности населения и чрезвычайно сложном обществе», – отметили эксперты.

Инки и майя строили свои города из камня, но у народа из Амазонки не было этого материала – они возводили все из глины. Это требовало высокой организованности и огромного количества труда.

«Об Амазонке часто думают как о нетронутой дикой местности, населенной лишь небольшими группами людей. Но недавние открытия показали нам, насколько на самом деле сложно прошлое региона», – подчеркнул археолог из Университета Эксетера Хосе Ириарте.