Экологи раскритиковали Цукерберга за ферму на Гавайях

Бизнесмен Марк Цукерберг, глава корпорации Meta Platforms Inc.* (признана в РФ экстремистской и запрещена) объявил, что намеревается разводить коров. Экологи жестко раскритиковали идею миллиардера, пишет Guardian.

В среду, 10 января, Цукерберг рассказал, что начал разводить крупный рогатый скот на ранчо Коолау на Кауаи. Он добавил, что намеревается производить говядину самого высокого качества в мире.

По его словам, он будет кормить коров абердин-ангусской породы и породы вагю орехами макадамия, а также поить пивом для стимулирования аппетита.

По данным газеты, экологи организации Food & Water Watch назвали «цирком» инициативу бизнесмена. В зоозащитной организации Peta предположили, что предприниматель «застрял в Средневековье».

По словам экологов, разведение крупного рогатого скота якобы наносит вред природе. В частности, пояснили они, способствует обезлесению и глобальному потеплению на планете.