Найден древнейший фрагмент кожи

Палеонтологи нашли в США фрагмент кожи, принадлежавший неизвестному существу из раннего палеозоя. Это древнейший ископаемый фрагмент кожи. Фрагмент, размер которого меньше человеческого ногтя, по структуре напоминает кожу современных крокодилов и змей. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

© Current Biology/Mooney et al.

Мягкие ткани, в том числе и кожа, редко окаменевают, в отличие от костей. Именно поэтому палеонтологи чаще всего находят только фрагменты скелета древних существ. Любая находка кожи древнего животного очень важна для ученых, так как позволяет получить значительно больше информации о животном, чем при обнаружении только костей.

Теперь ученые нашли в Оклахоме (США) самый древний фрагмент кожи из когда-либо обнаруженных. Он принадлежал одному из ранних видов палеозойских рептилий и минимум на 21 млн лет старше, чем предыдущий самый древний обнаруженный фрагмент.

Вероятно, фрагмент кожи сохранился из-за уникальных особенностей пещерной системы, где его нашли палеонтологи. Глинистые отложения на полу пещеры замедляли разложение и просачивание вредных для сохранности окаменелости соединений. При этом в породу проникала нефть, и, вероятно, ее взаимодействие с глинистыми отложениями также повлияло на сохранность фрагмента.

Найденный фрагмент меньше человеческого ногтя. Микроскопическое исследование выявило эпидермальные ткани — отличительную черту кожи амниот, группы наземных позвоночных, в которую входят рептилии, птицы и млекопитающие. У фрагмента есть сходства с кожей древних и современных рептилий. Например, она зернистая, как у крокодилов, а участки между чешуйками эпидермиса напоминают структуры кожи змей.