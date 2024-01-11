Недалеко от Земли замечена планета с длинным хвостом

Международная команда астрономов обнаружила экзопланету размером с Юпитер, которая вращается вокруг своей родительской звезды сравнительно недалеко от Земли. Ее особенностью является длинный хвост, который обычно наблюдается у комет.

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Исследование группы под руководством астрофизиков Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовано в журнале The Astrophysical Journal. Краткий отчет о нем приводит Phys.org. Экзопланета получила название WASP-69b, как говорят исследователи, на ней царит вечное лето.

Новый мир оказался газовым гигантом размером с наш Юпитер. Он расположен на расстоянии примерно 160 световых лет от Земли, что по космическим меркам очень близко. Планета вращается вокруг своей раскаленной родительской звезды на столь близком расстоянии, что ее атмосфера выкипает со скоростью 200 000 тонн в секунду.

Впрочем, еще больше ученых удивил гигантский хвост, для планет явление почти уникальное. Обычно хвосты наблюдаются у комет. Однако и у WASP-69b нашелся кометоподобный хвост, который следует за планетой как минимум на расстоянии 350 тысяч километров. Ранее астрономы наблюдали подобие хвостов у некоторых планет, но те хвосты были намного короче вновь выявленного.

Исследователи пишут, что необычная планета постоянно теряет часть своей атмосферы. Вероятно, это и создает шлейф, который тянется за планетой и напоминает тонкий хвост. Наблюдения показали, что он как минимум в семь раз превышает диаметр самой планеты. Кстати, впервые ее заметили еще десять лет назад и уже тогда идентифицировали как "горячий Юпитер".