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Эксперт по технике Apple Богатырева объяснила высокую стоимость ремонта iPhone

Использование старых моделей iPhone и других устройств компании Apple в России становится все менее выгодным для пользователей. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница сервиса по обмену техники «ДамПродам» Елена Богатырева.

Названы минусы использования старых моделей iPhone в России
© РИА Новости

По словам эксперта, главное проблемой iPhone предыдущих поколений остается высокая стоимость ремонта. С каждым годом она увеличивается как для новых, так и для старых гаджетов американского производтеля. Это обусловлено тем, что Apple постепенно сворачивает свою сервисную программу в России. Запчасти дорожают и дольше добираются до сервисных центров. Это происходит как в авторизованных организациях, так и в сторонних мастерских.

Самой уязвимой деталью iPhone остается его аккумулятор. В некоторых случаях он может потерять до 20% емкости за год-полтора. Замена этого элемента обходится недешево.

Кроме того, на российском рынке последнюю модель iPhone можно найти по цене вдвое ниже, чем в Турции, и почти на 15% дешевле, чем в Германии.

Елена Богатырева отметила, что россияне в 2023 году не стали отказываться от продуктов Apple, несмотря на отсутствие доступа к части важных функций техники компании, включая оплату в магазине приложений App Store и невозможность расплачиваться смартфоном с помощью Apple Pay. Около 67% пользователей iPhone решили не переходить на смартфоны других брендов, что стало самым высоким показателем среди конкурентов.

Лояльность марке обусловлена надежностью ее продукции и сохранением поддержки Apple своих устройств по всему миру. Кроме того, экосистема Apple продолжает работать в России в полном объеме.

Ранее Apple впервые открыла доступ всем желающим к специализированным программам для диагностики устройств.

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