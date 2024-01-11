Названы минусы использования старых моделей iPhone в России

Использование старых моделей iPhone и других устройств компании Apple в России становится все менее выгодным для пользователей. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница сервиса по обмену техники «ДамПродам» Елена Богатырева.

По словам эксперта, главное проблемой iPhone предыдущих поколений остается высокая стоимость ремонта. С каждым годом она увеличивается как для новых, так и для старых гаджетов американского производтеля. Это обусловлено тем, что Apple постепенно сворачивает свою сервисную программу в России. Запчасти дорожают и дольше добираются до сервисных центров. Это происходит как в авторизованных организациях, так и в сторонних мастерских.

Самой уязвимой деталью iPhone остается его аккумулятор. В некоторых случаях он может потерять до 20% емкости за год-полтора. Замена этого элемента обходится недешево.

Кроме того, на российском рынке последнюю модель iPhone можно найти по цене вдвое ниже, чем в Турции, и почти на 15% дешевле, чем в Германии.

Елена Богатырева отметила, что россияне в 2023 году не стали отказываться от продуктов Apple, несмотря на отсутствие доступа к части важных функций техники компании, включая оплату в магазине приложений App Store и невозможность расплачиваться смартфоном с помощью Apple Pay. Около 67% пользователей iPhone решили не переходить на смартфоны других брендов, что стало самым высоким показателем среди конкурентов.

Лояльность марке обусловлена надежностью ее продукции и сохранением поддержки Apple своих устройств по всему миру. Кроме того, экосистема Apple продолжает работать в России в полном объеме.