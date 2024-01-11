На выставке CES 2024 показали первые в мире ароматические колонки

Компания Aromajoin представила на международной выставке электроники CES 2024 колонки, призванные улучшить впечатления от расширенной реальности. Как рассказал портал Yanko Design, первые в мире «ароматические колонки» Aroma Shooter Wearable и Aroma Speaker 60 транслируют не только музыку, но и ароматы.

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Aroma Shooter Wearable представляет собой устройство, которое можно носить на запястье. Оно воспроизводит звук и способно испускать различные ароматы, синхронизированные с виртуальным контентом, повышая реалистичность виртуального мира.

Aroma Speaker 60 — более крупное устройство, которое можно установить в помещении. Оно также распространяет звук и ароматы, но уже на большей площади (до двух метров).

В колонки устанавливаются специальные картриджи с ароматами — всего запахов больше сотни, включая запахи дыма, цветов и еды, а создаются они на базе всего шести ароматов.

«Представьте себе, что вы проходите игру-ужастик и чувствуете затхлый запах заброшенного здания - это добавит дополнительный элемент тревожности», - отмечает портал.

Aromajoin.com

В индустрии фильмов и сериалов ароматы могут оживлять сцены. В учебных симуляциях, к примеру, в авиасимуляторах или при медицинской подготовке, включение запахов может обеспечить обучаемым более реалистичный опыт. При моделировании полета запахи реактивного топлива или различных сред во время аварийной посадки помогли бы лучше подготовить пилотов к реальным сценариям.

AromaJoin пока не продает свои колонки, но использует их в качестве доказательства концепции, чтобы привлечь разработчиков и маркетологов к созданию экосистемы.