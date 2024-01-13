Самые большие числа в истории человечества

Большие числа повсюду: от количества клеток в человеческом теле до размера вселенной. Но когда они выходят за пределы физического мира, наш разум с трудом обрабатывает немыслимые величины астрономически больших чисел. Портал livescience.com рассказал о самых больших числах в истории человечества.

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Гипотеза Римана

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Гипотеза Римана, впервые выдвинутая в 1859, до сих пор считается одной из величайших недоказанных гипотез в математике. Тот, кто сможет решить задачу немецкого ученого Бернхарда Римана, получит приз в $1 млн долларов: если его гипотеза верна, то она может серьезно повлиять на наши представления о распределении простых чисел. И в поисках решения математики рассматривают огромные простые числа — больше 10 в 30 степени.

Атомы во вселенной

Философы еще с древних времен задавались вопросом, сколько же крошечных частиц поместится в нашей вселенной. Например, Архимед полагал, что во вселенной хватит места для 10 в 63 степени песчинок. Он использовал серию крайне грубых подсчетов, но, на самом деле, не сильно ошибся. Нынешние прогнозы утверждают, что число атомов во вселенной находится в районе 10 в 82 степени.

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Поправочный коэффициент космоса

Когда Эйнштейн прорабатывал свои уравнения относительности, он включил в них т.н. «космологическую постоянную» — небольшую константу, которая компенсирует тот факт, что вселенная не движется. Когда он узнал о том, что вселенная все-таки расширяется, физик отказался от космологической постоянной, однако современные ученые считают, что в ней был смысл. По мнению исследователей, число 10 в -122 степени способно пролить свет на темную энергию, таинственно ускоряющую вселенную.

Геракл и Гидра

Иногда вещи должны стать большими, прежде чем они смогут стать маленькими. В 1982 математики Джефф Пари и Лори Кирби опубликовали загадку: представьте, что Геракл сражается с Гидрой, которая отращивает новые головы, как дерево. Если он отрубит одну, то на ее месте, согласно нескольким правилам, появится определенное число новых. Как ни странно, в данной ситуации Геракл всегда выйдет победителем из этой гипотетической битвы — рано или поздно он перерубит все головы монстра. Правда, даже если мифический герой выберет самую эффективную стратегию, Гидра все равно отрастит более гуголплекса (10 в 10 в 100 степени) голов.

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Числа Мерсенна

Числа Мерсенна — это простые числа, которые равны 2, возведенной в степень простого числа -1. Последовательность начинается с мелких цифр (3, 7, 31), но стремительно становится огромной. До 1951 года науке были известны только 12 чисел Мерсенна — по состоянию на 2023 мы знаем 48. Самое большое из них: 2 в 82 589 933 степени -1. Оно насчитывает 24 862 знаков — на полтора миллиона больше, чем предыдущий рекордсмен.

Триллион треугольников

Примерно 1000 лет назад персидкий математик Абу Бакр аль-Караджи задался вопросом, сколько же конгруэнтных чисел существует в природе. Для справки, конгруэнтыми называют натуральные числа, натуральное число, равные площади прямоугольного треугольника со сторонами, чьи длины выражаются рациональными числами. Площадь треугольника со сторонами 3, 4 и 5 составила бы 6, значит 6 — конгруэнтное число.

На открытие первых ста конгруэнтных чисел понадобилось еще 1000 лет, но к 2009 суперкомпьютеры задокументировали первые 3 148 379 694 числа. Некоторые из них настолько велики, что, если попытаться написать их на бумаге, то цифра протянется до Луны и назад.

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Число Грэма

Все цифры выше меркнут на фоне числа Грэма — цифры настолько большой, что от попытки запомнить ее ваша голова превратится в черную дыру. Число Грэма, некогда считавшееся самым большим числом, когда-либо использованном в математическом доказательстве, было ответом на простую задачку по распределению людей по нескольким комитетам.

Большая часть математиков утверждала, что для решения проблемы хватит 13 человек, но в 1970-х математик и жонглер Рональд Грэм предложил другой вариант. Он ответил, что необходимое количество людей меньше числа Грэма… Для вычисления которого необходимо совершить 64 шага.

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