Telegram в России опередил по популярности TikTok

В новогодние праздники трафик Telegram в России вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило ему обойти по популярности TikTok, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу российского оператора сотовой связи «МегаФон».

Наиболее популярным сервисом в праздничные выходные стал YouTube. Второе место среди приложений занял «ВКонтакте». Также в топ-5 вошел Telegram, TikTok и «Кинопоиск», уточняет издание. При этом трафик сервиса коротких вертикальных видео снизился к уровню прошлого года на 17%. Общая активность пользователей в новогодние праздники уменьшилась почти на 10% в сравнении с январем 2023 года, поясняет оператор.