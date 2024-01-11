Метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей

В 2024 году магнитные бури могут проявляться несколько раз за месяц, это природное явление может сказываться на самочувствии людей. Об этом Pravda.Ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

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«Кто-то до наступления магнитной бури чувствует себя не очень хорошо, кто-то — в период магнитной бури, а кто-то — как последствие, то есть у них ухудшается самочувствие. Потому что мы все состоим отчасти, наверное, из жидкости, на которую влияют. На перемещение жидкости, наверное, влияют магнитные бури» — сказала эксперт.

Она добавила, что в период этих явлений в полярных широтах можно будет чаще наблюдать северные сияния. Нарушения магнитного поля, по словам Поздняковой, могут также отражаться на качестве связи. В частности, возможны какие-то отдельные сбои, заключила метеоролог.