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Метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей

В 2024 году магнитные бури могут проявляться несколько раз за месяц, это природное явление может сказываться на самочувствии людей. Об этом Pravda.Ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей
© Газета.Ru

«Кто-то до наступления магнитной бури чувствует себя не очень хорошо, кто-то — в период магнитной бури, а кто-то — как последствие, то есть у них ухудшается самочувствие. Потому что мы все состоим отчасти, наверное, из жидкости, на которую влияют. На перемещение жидкости, наверное, влияют магнитные бури» — сказала эксперт.

Она добавила, что в период этих явлений в полярных широтах можно будет чаще наблюдать северные сияния. Нарушения магнитного поля, по словам Поздняковой, могут также отражаться на качестве связи. В частности, возможны какие-то отдельные сбои, заключила метеоролог.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев до этого говорил, что в 2024 году, в рамках действующего сейчас солнечного цикла, каждый месяц на Земле будут происходить магнитные бури. Ученый напомнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце невозможно, но в данный момент приближается периодический максимум солнечной активности, поэтому стоит ожидать по две-три бури в месяц.

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