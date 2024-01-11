Уход GoDaddy спровоцировал резкий рост переноса доменов в зоне .ru

Компании Ru-Center и «Рег.ру», которые совокупно управляют 67% доменов зоны .ru, в декабре 2023 года обработали вдвое больше заявок на перенос доменов, размещенных у других регистраторов, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

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В общей сложности за месяц хостеры приняли более 8 тысяч доменов. Это выше, чем пиковый показатель, достигнутый после начала спецоперации — в марте 2022 года к российским организациям перенесли 6450 доменов.

Регистраторы связывают подобный всплеск переносов с уходом крупного американского регистратора GoDaddy. Представители организации ранее сообщали, что 31 декабря 2023 года компания закроет учетные записи клиентов, которые «могут находиться» в России. Кроме того, в феврале 2024 года с российского рынка уйдет еще один крупный регистратор — Hetzner.