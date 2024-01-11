Уход GoDaddy спровоцировал резкий рост переноса доменов в зоне .ru
Компании Ru-Center и «Рег.ру», которые совокупно управляют 67% доменов зоны .ru, в декабре 2023 года обработали вдвое больше заявок на перенос доменов, размещенных у других регистраторов, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант».
В общей сложности за месяц хостеры приняли более 8 тысяч доменов. Это выше, чем пиковый показатель, достигнутый после начала спецоперации — в марте 2022 года к российским организациям перенесли 6450 доменов.
Регистраторы связывают подобный всплеск переносов с уходом крупного американского регистратора GoDaddy. Представители организации ранее сообщали, что 31 декабря 2023 года компания закроет учетные записи клиентов, которые «могут находиться» в России. Кроме того, в феврале 2024 года с российского рынка уйдет еще один крупный регистратор — Hetzner.
Также на рост регистраций влияет и ужесточение правил работы хостинг-провайдеров в России. С 1 декабря прошлого года Роскомнадзор начал формировать реестр таких организаций — до 15 декабря площадки должны были уведомить ведомство о своей деятельности, иначе их работа будет незаконной. Всего к 18 декабря личные кабинеты получили 346 компаний, из которых 290 подали уведомления о включении в реестр, но попали в него лишь 14.