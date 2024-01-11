Эксперты США и КНР обсудили вопросы обеспечения безопасности в области ИИ

Представители ведущих компаний США в области развития искусственного интеллекта (ИИ), в том числе OpenAI и Anthropic, провели с экспертами КНР неофициальные переговоры в Женеве по вопросам, касающимся безопасности этой сферы новейших технологий. Об этом сообщила газета Financial Times cо ссылкой на участников диалога, обеспокоенных тем, что мощная технология может быть использована для распространения дезинформации.

© Unsplash

По их данным, переговоры "позволили обеим сторонам обсудить риски, связанные с новыми технологиями, и стимулировать инвестиции в исследования по обеспечению безопасности ИИ".

"У нас нет возможности устанавливать международные стандарты безопасности и согласования ИИ без соглашения между этой группой участников", - приводит FT слова одного из участвовавших в дискуссиях.

В случае их договоренности "будет гораздо легче привлечь остальных" к решению таких задач, добавил он.

Подобные контакты, по оценке издания, являются "редким свидетельством китайско-американского сотрудничества на фоне соперничества между двумя крупнейшими державами в области передовых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления". О встречах в Женеве были проинформированы представители Белого дома, а также правительственные чиновники Великобритании и Китая.