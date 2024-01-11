Ученые обнаружили причудливую галактику без звезд

Ученые обнаружили причудливую галактику, в которой, как кажется, вообще нет звезд. Как сообщает Science Alert, массивное облако под названием J0613+52 состоит из межзвездного и межгалактического газа, который дрейфует в пространстве.

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Открытие представили на 243-м заседании Американского астрономического сообщества. Исследователи изучали галактики низкой поверхностной яркости (LSB galaxy — для их поиска астрономы концентрируются на газе, а не на звездном свете. При этом J0613+52 обнаружили абсолютно случайно — во время исследований астрономы указали неправильные координаты. Там ученые обнаружили следы газообразного водорода, объем которого соответствует стандартной спиральной галактике.

После эксперты выявили допплеровское смещение радиоволн, которое связано с вращением галактики. При этом эффекте волны в той части объекта, который движется от наблюдателя, удлиняются, а в движущейся к наблюдателю — укорачиваются. При этом радиоданные не показали каких-либо признаков звезд, а сама галактика кажется абсолютно нетронутой.