Пользователи Windows 10 жалуются на проблемы после обновления ОС

Пользователи Windows 10 по всему миру жалуются на очередные проблемы ежемесячного набора обновлений. На этот раз один из январских патчей под номером KB5034441 выдаёт при установке ошибку 0x80070643.

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Напомним, в январе Microsoft устранила 49 уязвимостей, из которых 12 — RCE. Один из апдейтов (KB5034441) должен закрыть брешь под идентификаторов CVE-2024-20666, позволяющую обойти шифрование BitLocker.

Тем не менее при попытке установить обновление пользователи получают ошибки 0x80070643:

BleepingComputer

Чтобы понять причину обрывающейся инсталляции, можно обратиться к опубликованному Microsoft документу, в котором разработчики отмечают, что пользователи могут столкнуться с ошибкой вида «Windows Recovery Environment servicing failed, (CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE)».

Несмотря на то что выдаётся стандартное сообщение «0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE», становится ясно, что корень проблемы лежит в недостаточно большом разделе восстановления для образа Windows RE (winre.wim).

Anti-Malware.ru

Единственное, что на данный момент может предложить Microsoft, — создать больший по размеру раздел восстановления, чтобы обновление успешно установило новую версию Windows Recovery Environment (WinRE).