Свыше 100 разработчиков голосового помощника Google потеряли работу

Представитель компании Google, находящейся под управлением Alphabet Inc, отметил, что сокращения происходили на протяжении всей второй половины 2023 года. По его словам, такие меры направлены на общее повышение эффективности работы Google и приведение ресурсов компании в соответствие с ее основными приоритетами. Отмечается, что некоторым из уволенных сотрудников помогут найти работу в других подразделениях. Несмотря на это, профсоюз работников Alphabet публично выразил свое недовольство.