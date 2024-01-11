Apple теряет китайский рынок под натиском Huawei
Череду побед Huawei сложно не назвать впечатляющей. За последние шесть лет компания собрала чуть ли не все возможные санкции со стороны США, вплоть до запрета на покупку американских микрочипов и угрозу отключения от OS Android. В ответ на это Huawei сначала выпустила свою собственную операционную систему для смартфонов Harmony, а затем в конце прошлого лета привлекла внимание США продвинутыми чипами в новом Mate 60 Pro, которые по плану Вашингтона должны были стать недоступны китайским производителям. Хотя все это, как утверждали источники Bloomberg, не без многомиллиардной поддержки со стороны властей КНР.
Осенью китайскому гиганту удалось перехватить у Apple первенство по продажам смартфонов на китайском рынке, а теперь, как пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Jeffries, продажи iPhone в Китае за первую неделю января продемонстрировали 30-процентное падение год к году.
О наступлении Huawei на Apple рассказывает IT-обозреватель «Российской газеты», автор телеграм-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:
«Очень неприятная история, потому что это очень большой рынок. Падение доли продаж — это, соответственно, падение доли людей, пользующихся цифровыми сервисами Apple, а это сейчас основной рынок для компании и основные деньги. То есть человек не пользуется техникой Apple, iPhone, он не пользуется музыкой Apple, он не пользуется киношными сервисами Apple и так далее. И это очень неприятная история, тем более что по большому счету альтернатив нет. Нельзя сказать: мы потеряли Китай, но зато… Никакого «зато» по большому счету нет. Сейчас можно сказать, что у китайских компаний действительно очень классные продукты, которые абсолютно не уступают, а во многом даже превосходят и корейскую технику, и американскую технику. Плюс техника Apple довольно дорогая. У китайских компаний, как правило, очень серьезные финансовые сервисы, которые используются для покупки в рассрочку. Я думаю, что это все вместе сыграло существенную роль».
На российском рынке Huawei представлена, но весьма ограниченно. После начала СВО компания закрыла в России отделение корпоративных продаж и, как писали «Известия», прекратила прямые поставки смартфонов. Собеседники РИА Новости говорили, что об уходе компании из страны говорить нельзя, изменилась просто схема поставок. Через официальный сайт Huawei россияне могут купить отдельные устройства с доставкой или самовывозом, но большая часть линейки, в том числе пресловутый Mate 60 Pro, помечена как «нет в наличии». На маркетах флагман предлагают с довольно весомым ценником — от 120 тысяч рублей, на уровне последнего iPhone.
Ждать ли покорения Huawei и российского рынка? Комментирует гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:
«Давайте будем четко понимать, что компания Huawei ушла из России. Несмотря на то что она из «дружественной» страны, она выбрала Канаду и Европу. Без активной работы в России, без гарантийного обслуживания, без рекламных контрактов компания не сможет составлять конкуренцию даже компании Apple, которая тоже не работает в России. Только постоянное присутствие и четкая работа в Российской Федерации могут для компании Huawei быть вариантом для заметного улучшения деятельности в нашей стране».
В теории конкурентным преимуществом Huawei на российском рынке может стать HarmonyOS. В отличие от разработчиков iOS и Android, китайский гигант не отказывался работать с российскими картами. Проблема в том, что пока Huawei Pay поддерживает только карты UnionPay, а их в России до сих пор выпускает всего несколько банков. Можно надеяться, что с ростом популярности HarmonyOS компания постарается открыться для большего спектра пользователей. В самом Китае, по прогнозу канадской TechInsights, операционная система Huawei готовится обогнать iOS и стать второй операционной системой крупнейшего в мире рынка смартфонов.