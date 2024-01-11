Apple теряет китайский рынок под натиском Huawei

«Очень неприятная история, потому что это очень большой рынок. Падение доли продаж — это, соответственно, падение доли людей, пользующихся цифровыми сервисами Apple, а это сейчас основной рынок для компании и основные деньги. То есть человек не пользуется техникой Apple, iPhone, он не пользуется музыкой Apple, он не пользуется киношными сервисами Apple и так далее. И это очень неприятная история, тем более что по большому счету альтернатив нет. Нельзя сказать: мы потеряли Китай, но зато… Никакого «зато» по большому счету нет. Сейчас можно сказать, что у китайских компаний действительно очень классные продукты, которые абсолютно не уступают, а во многом даже превосходят и корейскую технику, и американскую технику. Плюс техника Apple довольно дорогая. У китайских компаний, как правило, очень серьезные финансовые сервисы, которые используются для покупки в рассрочку. Я думаю, что это все вместе сыграло существенную роль».