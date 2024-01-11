Представлен бинокль с ИИ, распознающий более 9000 видов животных

Компания Swarovski Optic представила бинокль со встроенным искусственным интеллектом, способным распознавать более 9000 видов птиц и животных за считанные секунды.

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Новое устройство, Swarovski Optic AX Visio, разработанное Марком Ньюсоном, объединяет в себе высокую функциональность стандартных биноклей с возможностью распознавания дикой природы.

В процессе тестирования бинокль легко идентифицировал птиц (даже картонные фигуры) благодаря встроенному искусственному интеллекту. Нажатие всего одной кнопки провоцировало быстрый анализ, отображая название видов уже через несколько секунд.