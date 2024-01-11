В Австралии обнаружили самого большого паука в мире

В Австралии нашли самого большого паука в мире, он относится к виду Atrax robustus. Эту информацию распространило издание Associated Press.

Паука длиной 7,9 сантиметра обнаружил случайный человек на побережье к северу от Сиднея и принес его в местную больницу. После этого "гиганта" под названием Геркулес передали Австралийскому парку рептилий. Специалисты парка выяснили, что это самый крупный паук из всех, с которыми им приходилось сталкиваться.

Длина пауков Atrax robustus обычно колеблется от одного до пяти сантиметров, причем самки больше самцов. Книга рекордов Гиннесса называет их самыми ядовитыми пауками в мире. Яд Atrax robustus очень опасен для людей и в некоторых случаях может привести к смерти.

В 1981 году началась программа по производству противоядий. С тех пор в Австралии не было ни одного летального исхода в результате укуса паука Atrax robustus.