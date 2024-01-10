NASA поддержало развитие флота сверхлегких солнечных зондов для отправки к звездам

NASA поддержало инициативу организации Space Initiative в рамках её проекта Swarming Proxima Centauri по разработке флота сверхлёгких зондов с фотонными парусами вместо двигателей для отправки к звёздам.

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Солнечные паруса необходимы таким зондам, чтобы преодолеть колоссальные расстояния, которые аппаратам придётся преодолевать для достижения, например, звезды Проксима Центавра, которая находится от Земли в 4,25 световых лет, или в 40 трлн км. Стандартные зонды, даже такой «рекордсмен», как «Вояджер-1», пролетевший фантастические 24 млрд км за 46 лет, не подходят для подобных миссий. Максимальная скорость, которую зонд развивал во время полёта, составляла 61,5 тысяча км/ч. Поэтому такой способ достижения звёзд предполагает слишком долгое время и непрактичен с точки зрения затрат.