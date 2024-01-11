У древних европейцев нашли предрасположенность к рассеянному склерозу

Ученые назвали причину высокой заболеваемости рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера в Европе. Исследование было основано на анализе древней ДНК.

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Специалисты выделили генетический материал из останков 5 тысяч человек, некогда живших в Западной Европе и Азии. Сейчас их кости и зубы хранятся в музейных коллекциях. Возраст самого древнего образца составлял 34 тысячи лет. Затем данные сравнили с образцами современных людей.

Результаты помогли ученым составить карту исторического распространения генов и заболеваний с течением времени по мере миграции населения. Так, ученые установили, что гены рассеянного склероза принесли в северо-западную Европу скотоводы с востока. Это произошло около 5 тысяч лет назад. Гены давали своим носителям преимущество, поскольку защищали древних фермеров от инфекционных болезней, передающихся от овец и крупного рогатого скота.

Ученые проследили распространение рассеянного склероза от его истоков в Понтийской степи. Оказалось, что генетические варианты, связанные с риском развития этой болезни, путешествовали по миру вместе с представителями ямной культуры.

Авторы пришли к выводу, что рассеянный склероз на самом деле является результатом генетической адаптации к определенным условиям окружающей среды, которые произошли в доисторические времена. Лучшее понимание природы этого заболевания может позволить найти новые методы ее лечения, сообщает Nature.

У восточных европейцев ученые нашли генетическую предрасположенность к диабету 2 типа и болезни Альцгеймера. Она передалась нашим современникам от древних охотников-собирателей. Анализ древней ДНК также показал, что толерантность к лактозе (способность усваивать сахар из молока и молочных продуктов) возникла у европейцев около 6 тысяч лет назад, сообщает Nature.