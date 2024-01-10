Названа причина вымирания гигантопитека

До сих пор исследователи не могли установить дату и причины вымирания гигантопитека (Gigantopithcus blacki) — крупнейшего примата в истории. Международная команда ученых проанализировала пыльцу, зубы и пещерные отложения в южном Китае, где обитала обезьяна. Оказалось, что она вымерла 259–215 тысяч лет назад. Гигантопитек не смог адаптироваться к более длинным климатическим сезонам. Неспособность найти новую еду вызвала хронический стресс и сокращение популяции. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Когда-то на карстовых равнинах южного Китая обитали трехметровые обезьяны весом 250 килограммов. Это очень далекие родственники человека — Gigantopithcus blacki. Они вымерли еще до того, как в регионе появились первые люди. Долгое время ученые не могли определить точную дату и причину их исчезновения. Проблема была в том числе и в недостатке информации — от гигантопитеков осталось около 2 тысяч окаменелых зубов и 4 челюстные кости.

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«История G. blacki является загадкой для палеонтологии — как такое могучее существо могло вымереть в то время, когда другие приматы приспосабливались и выживали? Неразрешенная причина его исчезновения стала Святым Граалем в этой дисциплине», — рассказал Ин Ци Чжан, соавтор исследования из Китайской академии наук.

Международная команда ученых решила раскрыть историю вымирания G. blacki. Для этого они собрали окаменелости из 11 пещер, где обитали обезьяны. Находятся они на территории провинции Гуанси на юге Китая. Исследователи объединили данные о зубах G.blacki, а также изучили пыльцу и отложения. К останкам из пещер палеонтологи применили шесть разных методов датирования и получили 157 радиометрических возрастов. Затем эту информацию ученые объединили с восемью источниками о поведенческих данных обезьян и соотнесли с 11 пещерами с останками G.blacki и с 11, где крупные приматы никогда не водились.

Чтобы определить примерные даты вымирания гигантопитеков, ученые в основном использовали оптическое датирование. Этот метод позволяет определить время, когда анализируемый минерал последний раз находился на свету. Также ученые анализировали зубы гигантопитеков на травмы и содержание микроэлементов. Они смоделировали поведение G. blacki во время его расцвета по сравнению с периодом вымирания.Оказалось, что гигантопитек вымер 295–215 тысяч лет назад — намного раньше, чем предполагалось ранее. До этого времени обезьяна обитала в богатом и разнообразном лесу.

Примерно 700–600 тысяч лет назад времена года стали дольше, и лесная фауна начала меняться. Если орангутанги — близкие родственники G. blacki — адаптировали свое поведение и предпочтения в виде к новым условиям, то гигантопитеки сделать этого не смогли. Они полагались на малопитательные «резервные» источники пищи. Из-за этого G. blacki стал менее подвижным и у него сократился географический диапазон поиска пищи. Обезьяна столкнулась с хроническим стрессом и сокращением численности.