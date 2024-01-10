Аналитик назвал плюсы и минусы шлема Apple Vision Pro

Аналитик Минг-Чи Куо поделился своими мыслями о новом шлеме Apple Vision Pro, который уже в феврале появится в продаже.

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Куо отметил, что гарнитура значительно превосходит средний уровень отрасли в плане аппаратного и программного обеспечения.

Он предполагает, что первое впечатление пользователей от шлема будет «довольно впечатляющим», и ожидает, что в начальный период продаж устройство получит множество положительных отзывов.

Однако, он также подчеркнул важность поддержания интереса к продукту после утихания первоначального ажиотажа.

Основным недостатком Vision Pro, по мнению Куо, является неясность в отношении его позиционирования на рынке и ключевых областей применения.

Это может вызвать некоторую осторожность среди инвесторов в краткосрочной перспективе. Куо также указал, что реакция рынка на Vision Pro поможет Apple быстро определить планы по разработке новых устройств, что является «ключевым моментом наблюдения на текущий год».