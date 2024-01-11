Представлен Rabbit r1 – альтернатива смартфону со встроенным ИИ

Во время выставки CES 2024 калифорнийский стартап Rabbit Inc представил совершенно новое мобильное устройство под названием Rabbit R1. Производитель позиционирует новинку как специальное устройство-компаньон с искусственным интеллектом.

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Особенности

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Rabbit R1 очень похож на обычный голосовой помощник, но его отличие заключается в том, что он способен обучаться сложным задачам и выполнять их за пользователя, подобно стажеру.

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Rabbit R1 – небольшое устройство оранжевого цвета, разработанное совместно с Teenage Engineering. Девайс оснащен 2,88-дюймовым сенсорным дисплеем и кнопкой «нажми и говори». Эта кнопка предназначена для навигации и взаимодействия со встроенным цифровым помощником устройства.

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За производительность гаджета отвечает процессор MediaTek Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Время автономной работы достигает один день. Другие примечательные функции включают поддержку сотовой связи, а также вращающуюся камеру на базе искусственного интеллекта. Вес Rabbit R1 составляет 115 грамм.

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В качестве ОС используется Rabbit OS, основой которой стала нейросеть Large Action Model (LAM), обученная взаимодействовать с разными приложениями и сервисами. С помощью Rabbit OS пользователи смогут создавать автоматизированные сценарии для выполнения задач с помощью голосовых команд. Эти помощники ведут себя аналогично Google Assistant.

Главное отличие гаджета – все задачи выполняются через единый интерфейс. Пользователю не придется открывать приложения и входить в систему только для того, чтобы сделать что-то одно. Rabbit R1 включает такие функции, как переводчик в реальном времени, записная книжка и предложения рецептов на основе содержимого холодильника. Благодаря компьютерному зрению гаджет анализирует изображения, воспроизводит песни и обрабатывает документы, что делает его универсальным помощником для повседневных нужд.

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