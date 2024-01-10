Российские предприниматели уже начали принимать предварительные заказы на гарнитуру смешанной реальности (Mixed Reality, MR) Vision Pro от Apple. Об этом сообщает Telegram-канал NN.

Редакция ресурса обратила внимание на то, что на сайтах с онлайн-объявлениями вроде «Авито» начали появляться предложения о покупке MR-гарнитуры от Apple. Продавцы предлагают россиянам получить Vision Pro в числе первых покупателей. Самое раннее время доставки – февраль-март 2024 года.

Перекупщики продают устройство по цене от 400 до 799 тыс. руб. При этом официальная цена устройства в США – $3,5 тыс., что равно 318 тыс. руб. по курсу на 10 января 2024 года. Некоторые продавцы требуют от клиентов дополнительно покрыть расходы на доставку продукта из-за океана.

Официальный релиз Apple Vision Pro в США состоится 2 февраля 2024 года. При этом предзаказы на новинку откроются уже 19 января. Как минимум первые полгода устройство будет продаваться только в Северной Америке.