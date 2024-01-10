Установлена связь между наскальными рисунками и «австралийской Атлантидой»

Наскальные рисунки с полуострова Арнем-Ленд стали еще одним доказательством существования «австралийской Атлантиды». То есть, того, как уровень моря и очертания берегов менялись в течение последних 15 тысяч лет. Ученые смогли проследить, как менялись расположение рисунков и темы изображений в разные геологические периоды. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, о нем сообщает издание The Conversation.

© Flinders University

Австралийская Атлантида

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Ранее австралийские ученые (некоторые из них участвовали и в новом исследовании о наскальных рисунках) представили модель того, как менялся уровень моря в этой местности.

Залив, на берегу которого сейчас находится Арнем-Ленд, и шельф, простирающийся на северо-запад от Австралии, 71 тыс. лет назад представляли собой архипелаг, и здесь появились первые поселенцы с севера — оттуда, где сейчас находится Индонезия. Затем острова были затоплены, и люди переселились в континентальную часть Австралии.

Шельф вновь оголился 29 тыс. лет назад. Регион вновь был заселен. Он представлял собой обширные равнины, плато и ущелья, там протекали крупные реки, было большое озеро и даже внутреннее море. Условия могли обеспечить жизнь для 50-500 тысяч человек одновременно.

Позднее уровень моря начал подниматься, и в итоге местность вновь оказалась затоплена. Это произошло в два этапа: около 14 тысяч лет и 9-12 тысяч лет назад. Люди, жившие здесь, по мере затопления мигрировали на континент. Часть из них поселилась в Арнем-Ленде, где археологи фиксируют всплеск числа наскальных рисунков новых стилей и каменных орудий именно в период подъема уровня моря.

Доисторическая летопись

Исследование местности, где сосредоточены наскальные рисунки, шло параллельно с изучением того, как менялся уровень моря в те давние времена. Сотрудники нескольких научных организаций Австралии смогли комплексно оценить рисунки, оставленные на скалистых утесах плато в районе лагуны Красная Лиллия на Арнем-Ленде, и увязать изменения в стилистике с движением моря.

Используя аэрофотосъемку, электрорезистивную томографию для обследования отложений под современным слоем почвы, моделирование и теоретические данные о формировании ландшафта, исследователи более подробно проанализировали изменения в районе лагуны за 14-15 тыс. лет.

По их данным, сначала обширная саванна была полностью затоплена, и скалы Арнем-Ленда стали самым краем побережья, затем море немного отступило и появились мангровые леса в поймах рек, а потом постепенно долина стала заболочена — и остается такой до сих пор.

Наскальные изображения в этой местности выполнены на террасах, откуда открывался вид на местность. И художники каждого из периодов видели разное, отражая это в рисунках. Например, морские рыбы появляются в тот же период, когда уровень моря поднялся и скалы с рисунками были вблизи линии прибоя. В другой период, по данным Университета Флиндерса (Австралия), появляются крокодилы и пресноводные птицы.

«Важно отметить, что мы обнаружили, что производство наскальных рисунков было наиболее активным, разнообразным по стилю и охватывало большую часть плато в тот период, когда мангровые заросли полностью покрывали поймы рек. Это может быть связано с тем, что мангровые заросли предоставили обильные ресурсы, которые поддерживали большую и стабильную популяцию людей. Или, возможно, это произошло из-за сокращения пригодных для жизни земель, вызванного повышением уровня моря (и увеличением плотности населения в районе плато — прим. Ред.)», — отмечают исследователи.