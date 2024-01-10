ASUS показала ноутбук с двумя сенсорными дисплеями Zenbook Duo (2024)

На выставке CES 2024 компания ASUS представила новый ноутбук Zenbook Duo (2024), главной особенностью которого стало использование двух дисплеев.

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Особенности

Вместо традиционной клавиатуры, Zenbook Duo оснащён двумя 14-дюймовыми сенсорными экранами ASUS Lumina OLED, соединенными высокопрочным шарниром. Разрешение экранов составляет 3K, частота обновления – 120 Гц, соотношением сторон – 16:10. Благодаря шарниру с углом раскрытия до 180° два экрана превращаются в одну огромную 19,8-дюймовую панель.

Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3, 1,07 миллиарда цветов, а также имеет сертификат DisplayHDR True Black 500. Также поддерживается ввод данных с помощью стилуса. ASUS также предлагает варианты с дисплеем с разрешением 1080p (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц.

ASUS предлагает здесь четыре различных варианта использования: режим двух экранов, когда один дисплей находится над другим; режим рабочего стола с двумя экранами, расположенными рядом; режим ноутбука, когда клавиатура Bluetooth крепится непосредственно к устройству с помощью штифтов; и режим совместного использования, когда экраны лежат на столе и отображают идентичную информацию. Клавиатура и тачпад Ergosense доступны пользователю отдельно от ноутбука, и работают через Bluetooth. В комплекте поставляется встроенная подставка.

ZenBook Duo (2024) работает на базе процессора Intel Core Ultra 9 185H с интегрированным нейронным процессором (NPU), 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, и твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 75 Втч. Также стоит отметить поддержку Windows Hello для быстрого входа в систему, наличие 2 портов Thunderbolt 4, USB Type-C, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 1, а также 3,5-мм аудио-разъём. Вес ноутбука составляет 1,65 кг.

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