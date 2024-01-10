В Панаме обнаружен мангровый лес возрастом около 20 млн лет

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований описали древний мангровый лес, окаменевшие остатки которого обнаружили в Панаме. Возраст находки оценили в 20 миллионов лет.

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Лес заметили на острове Барро-Колорадо, расположенном в искусственном озере Гатун. Этот водоем ежегодно пересекают тысячи судов, совершающие круизы по Панамскому каналу. Остров некогда был частью холмистого ландшафта, но оказался окружен водой в 1913 году после строительства плотины. Десять лет спустя ему присвоили статус заповедника.

«Мы никогда не предполагали, что на острове может находиться ископаемая древесина», – отметил соавтор исследования, геолог Карлос Харамильо.

Окаменелости выглядят как обычные пни и отличаются прекрасной сохранностью. Исследование показало, что в эпоху раннего миоцена, около 23 млн лет назад, в этом районе произошло извержение вулкана. Вулканические выбросы погребли под собой растения, приостановив естественный процесс разложения.

Клеточная структура минерализовалась и сохранилась практически нетронутой, позволив ученым заглянуть в далекое прошлое. Геологи проанализировали 121 окаменелый образец и обнаружили, что 50 из них принадлежат к ранее неизвестному виду растений. Ему присвоили название Sonneratioxylon barrocoloradoensis.

Ископаемые виды оказались похожи на мангровые деревья, которые сегодня произрастают в Юго-Восточной Азии, Австралазии и некоторых частях тропической Африки. Но древний лес был намного выше современных. Большинство известных нам мангровых деревьев не превышают 13 метров, а ископаемые могли достигать 25-40 метров в высоту.