Архивариус интернета отрыл древнейшую версию MS-DOS

В коллекции «Архива Интернета» появилась еще одна сборка 86-DOS, прародителя Windows. Новинка 0.1-C ориентировочно датируется августом 1980 года и доступна для скачивания; ее можно запустить с помощью эмулятора SIMH.

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Это самая ранняя из сохранившихся версий 86-DOS; ее обнаружил и выложил в общий доступ пользователь f15sim. Билд содержит несколько утилит, программу для игры в шахматы в текстовом режиме и документацию к ней.

По всей видимости, сборка 0.1-C была выпущена за год до того, как Microsoft выкупила у Seattle Computer Products (SCP) права на 86-DOS и переименовала ее в MS-DOS, сохранив нумерацию версий. Прежде самой ранней из доживших до наших дней считалась 0.34, также заархивированная f15sim.

Anti-Malware.ru

Проект MS-DOS вначале развивался как ОС для IBM PC (на Intel 8088); производитель компьютеров впоследствии лицензировал ее как PC DOS. Совместная работа Microsoft и IBM над совершенствованием этого софта продолжалась более десяти лет.