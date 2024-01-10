Почему тарантулы такие мохнатые?

Тарантулы отличаются от многих других пауков тем, что их тела покрыты волосами. Но почему прочие пауки не такие «мохнатые»? Портал livescience.com рассказал, для чего тарантулам нужны их волоски.

© Wikipedia

Тарантулы мохнаты по нескольким причинам. В отличие от шерсти млекопитающих, которая состоит из кератина, волоски тарантулов состоят из хитина — производного вещества глюкозы, которое также входит в состав экзоскелета пауков.

Видео дня

Некоторые из этих волосков выполняют роль органов чувств: они помогают тарантула чувствовать запахи, вкусы, прикосновения и вибрации в окружающем мире. Подобные рецепторы расположены преимущественно на ногах и ротовом аппарате пауков.

Трихобитрии, самые чувствительные волоски, способны обнаруживать малейшие изменения в движении воздуха благодаря специальному приспособлению в мембране кутикулы. Трихобитрии помогают тарантулам охотиться и преследовать убегающую добычу; в 1883 году немецкий зоолог Фридрих Даль назвал их «слушательными волосками», когда заметил, что они отреагировали на звук скрипки.

Химически-чувствительные волоски, используемые для обоняния, обладают затупленной, полой структурой. Они также играют важную роль в репродуктивной функции тарантулов. Если самец, ищущий партнершу, проходит мимо норы самки, то его химически-чувствительные волоски реагируют на феромон, содержащийся в паутине самки.

Многие тарантулы, обитающие в западном полушарии планеты, имеют до 1 млн заостренных волосков на брюшке, которые используются для самозащиты. Когда тарантулам угрожает опасность, они потирают свое брюшко задними ногами, что высвобождает облако заостренных волосков. Те впиваются в кожу, глаза и слизистые мембраны хищника, вызывая раздражение.