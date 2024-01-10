Google Play начал определять приложение «2ГИС» как вредоносное

Система безопасности магазина приложений Google Play начала определять российский навигационный сервис «2ГИС» как вредоносный. Об этом со ссылкой на разработчиков «2ГИС» сообщает ТАСС.
По данным агентства, пользователи российского сервиса начали получать уведомления от Google Play с предупреждением о небезопасности программы. В частности, система безопасности магазина утверждает, что «2ГИС» пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков.
Разработчики «2ГИС» опровергли информацию о небезопасности своего приложения. В одноименной компании уверяют, что сервис полностью надежен и не представляет угрозы для пользователей.
«2ГИС» временно недоступен в этом магазине приложений с мая 2023 года. Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play», – сообщили разработчики.
Они также объяснили, что приложению нужен доступ к микрофону и журналу звонков, чтобы пользователи могли управлять сервисом голосом, а также звонить в компании на картах прямо из приложения «2ГИС».