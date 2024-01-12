В России решили научить ИИ понимать юмор

«Мы показали разным моделям «Лавку древностей» Диккенса, а это очень грустная история, и попросили оценить происходящее. Выяснилось, что некоторые модели считают, что все диалоги из литературы XIX века смешные. И даже больше: все, что слишком непохоже на новости XXI века, воспринимается ими как юмор».