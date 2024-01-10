Для iPhone начали делать чехлы из «кактусовой кожи»

Известный производитель аксессуаров для смартфонов OtterBox представил чехлы для iPhone, сделанные из ткани кактуса опунция. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Новая серия получила название Symmetry. Они имеют твердый полимерный каркас с усиленными углами, а также выступы вокруг блока камер и дисплея для более надежной защиты от падений и царапин. Поверхность аксессуаров обтянута мягким материалом с текстурой кожи, сделанным из сегментов опунции.

В OtterBox утверждают, что для производства «кактусовой кожи» требуется меньше земли, воды и других природных ресурсов, чем для выделки традиционной кожи. Для изготовления чехлов используются только зрелые подушечки опунции, что позволяет собирать сырье без вреда для растения.

В MacRumors лично протестировали новые чехлы OtterBox на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе и пришли к выводу, что новый материал лучше предложенной Apple альтернативы коже FineWoven.