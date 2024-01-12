Самые крутые изобретения 2023 года

2023 год был невероятно удачным для технологических инноваций. Мир совершил большой шаг вперед в виртуальной и дополненной реальности, помощи людям с ограниченными возможностями и других сферах. Портал Science Focus рассказал о самых крутых (а иногда просто странных) гаджетах 2023 года.

© OpenAI

Dall-E 3

Видео дня

ChatGPT был, пожалуй, главной хай-тек новостью 2023 года, но генеративный ИИ Dall-E тоже заслуживает упоминания. Запущенный в 2021-м, он был одним из первых (и самых влиятельных) искусственных интеллектов, способных создавать изображения по текстовым запросам. А в 2023 году состоялся релиз третьей итерации бота, которая отличается повышенной точностью и детализацией картинок.

FluentPet

Каждый хозяин домашнего питомца хоть раз в жизни мечтал понимать, о чем думает его кошка или собака. FluentPet позволяет частично претворить эту фантазию в реальность. По сути, «переводчик» с языка животных представляет собой набор кнопок, каждая из которых отвечает за то или иное слово. Теоретически, при достаточной дрессировке, это позволяет питомцам «говорить» со своими хозяевами. Конечно, животные не способны понимать слова так же, как люди, но вполне могут выработать прочные ассоциации.

FluentPet

Unistellar eVscope 2

Что касается инноваций в сфере телескопов, то компания Unistellar опережает конкурентов на световые года. Устройство eVscope 2 обладает встроенной камерой, которая автоматически наводится на планеты, созвездия и другие объекты при помощи приложения. Телескоп сам настраивает собственные параметры, чтобы добиться идеальной картинки, пока алгоритмы ИИ на фоне снижают фоновый шум и повышают четкость изображения.

Unistellar

Nike Running Division Aerogami

Изобретение для тех, кто ненавидит постоянно расстегивать и застегивать спортивную одежду на бегу. Жилет Running Division Aerogami обладает множеством маленьких вентиляционных отверстий, которые реагируют на пот человека и автоматически открываются, чтобы охладить его. После этого, когда атлет достаточно остыл, отверстия закрываются — и никакой возни с молниями.

Sonos Era 300

Sonos зацементировала за собой статус одного из лучших производителей колонок благодаря стабильно высокому качеству. Компания редко идет на какие-либо риски — вместо этого она предпочитает фокусироваться на отличном звуке и привлекательном дизайне. Но в 2023-м Sonos попробовала нечто новое. Колонка Era 300 оснащена шестью драйверами спереди, сзади и по бокам, благодаря чему звук отскакивает ото всех поверхностей и эмулирует объемное звучание — но за меньшую цену и при меньших габаритах.

Sonos

DJI Avata

DJI Avata — гаджет для тех, кто всегда хотел почувствовать ощущение полета, но не собирается совершать прыжки с вингсьютом в ближайшем будущем. Комплект из дрона, камеры, контроллера и гарнитуры позволяет пилоту управлять беспилотником от первого лица. Помимо этого, сам дрон оборудован множеством инструментом безопасности, которые позволят пользователю обучиться пилотированию без лишних проблем.

DJI

Music: Not Impossible