На картине XVI века нашли изображения динозавров

Искусствоведы идентифицировали странных существ, изображенных на картине фламандского художника эпохи Возрождения Питера Брейгеля Старшего «Самоубийство Саула». Ранее пользователи интернета обратили внимание, что на полотне, созданном в 1562 году, можно найти динозавров.

© Kunsthistorisches Museum Wien

На заднем плане картины расположены фигуры людей, скачущих на крупных существах с длинными вытянутыми шеями. Они не похожи на известных животных и у современного зрителя сразу вызывают ассоциацию с брахиозаврами.

Отметим, что официальная наука описала первых динозавров на 300 лет позже. Во времена Брейгеля никто не подозревал об их существовании и не мог знать, как они выглядели. Поэтому у некоторых пользователей возникли фантастические теории о том, что динозавры путешествовали во времени или жили бок о бок с людьми до сравнительно недавнего времени.

На самом деле, как заявили ученые, существует простое объяснение. Они считают, что художник пытался изобразить верблюдов. Но поскольку он никогда не видел их вживую, то фигуры получились весьма далекими от реальности. Верблюды действительно упоминаются в Библии в связи с историей царя Саула и его поражением от филистимлян на горе Гильбоа. Совпадение их облика с известными нам реконструкциями брахиозавров эксперты назвали случайностью, сообщает IFL Science.