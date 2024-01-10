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Не украли, а вдохновились: телефоны Samsung станут веб-камерами

Samsung и Microsoft объявили о партнерстве, направленном на совершенствование работы системы Android на устройствах Galaxy. Ожидается интеграция Copilot и возможность использования камеры смартфона Galaxy в качестве веб-камеры для ПК.

Телефоны Samsung можно будет использовать в качестве веб-камер на ПК
© Ferra.ru

Джонатан Габрио, руководитель центра подключенного опыта Samsung, поделился информацией, что начиная с текущего года владельцы Galaxy смогут воспользоваться высоким качеством камер своих смартфонов для улучшения онлайн-встреч на платформе Microsoft Teams. Возможности будут распространяться как на фронтальные, так и основные камеры, предлагая функции, такие как эффект размытого фона и автоматическое кадрирование для повышения качества видеозвонков.

Кроме того, сотрудничество Samsung и Microsoft будет направлено на интеграцию Copilot. К марту владельцы Galaxy Book 4 и смартфонов Galaxy получат доступ к функциям Copilot, позволяющим проводить поиск сообщений, составлять их на основе предыдущего опыта использования и удобно интегрировать все это между Galaxy и ПК на Windows.

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