Телефоны Samsung можно будет использовать в качестве веб-камер на ПК

Samsung и Microsoft объявили о партнерстве, направленном на совершенствование работы системы Android на устройствах Galaxy. Ожидается интеграция Copilot и возможность использования камеры смартфона Galaxy в качестве веб-камеры для ПК.

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Джонатан Габрио, руководитель центра подключенного опыта Samsung, поделился информацией, что начиная с текущего года владельцы Galaxy смогут воспользоваться высоким качеством камер своих смартфонов для улучшения онлайн-встреч на платформе Microsoft Teams. Возможности будут распространяться как на фронтальные, так и основные камеры, предлагая функции, такие как эффект размытого фона и автоматическое кадрирование для повышения качества видеозвонков.