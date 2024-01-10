Китайская LandSpace готовится к запуску многоразовых ракет

Китайская компания LandSpace планирует запустить в 2025 году ракеты-носители многоразового использования, намереваясь нарушить монополию в этой сфере американской SpaceX, основанной в 2002 году Илоном Маском. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

12 июля 2023 года разработанная LandSpace ракета Zhuque-2 стала первым в мире носителем, работающем на топливе из метана и жидкого кислорода, успешно вышедшим на запланированную орбиту. В этой области китайская компания сумела опередить SpaceX, которая намеревается также использовать метан в космическом многоразовом корабле Starship.

По данным издания, SpaceX остается единственным коммерческим оператором многоразовых ракет, но "китайская LandSpace, осуществившая свой первый успешный запуск спутника в декабре, заявляет, что запустит многоразовую ракету в 2025 году".

Топливо на основе метана, как подчеркивает издание, привлекает значительное внимание, поскольку потенциально его можно производить на Марсе из находящихся там материалов, таких как углекислый газ и вода изо льда, что делает возвращение с этой планеты более возможным.

LandSpace, китайский частный провайдер космических запусков, был основан в Пекине в 2015 году. За эти годы компания построила несколько объектов аэрокосмической инфраструктуры в провинции Чжэцзян, в том числе завод по сборке и испытанию жидкостных ракет стоимостью $1,5 млрд в Цзясине и интеллектуальную производственную базу в Хучжоу.