«Потерянный» астероид приблизится к Земле

В 2024 году к Земле приблизится крупный астероид, предупредили ученые. Если он упадет на нашу планету, то энергия от столкновения достигнет 2,6 млрд тонн в тротиловом эквиваленте.

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Астероид 2007 FT3 открыли в 2007 году. Его диаметр оценили в 314 метров, вес – 54 млн тонн.

Астрономы могли наблюдать за ним лишь в течение нескольких часов. После этого он стал слишком тусклым, чтобы его можно было разглядеть, и исчез из поля зрения исследователей. Поэтому этот астероид иногда называют «потерянным».

Тем не менее, ученые успели зафиксировать космический объект в 14 точках и рассчитать траекторию его орбиты. Вычисления показали, что сближения с Землей могут произойти 3 марта и 5 октября 2024 года. Вероятность столкновения в эти даты оценили в 1:10 млн и 1:11,5 млн соответственно.

Эксперты NASA отметили, что 2007 FT3 не представляет непосредственной угрозы. Тем не менее, ученые ведут постоянные наблюдения за небом, чтобы отслеживать и классифицировать потенциально опасные объекты. Особое внимание уделяется телам, которые находятся в пределах 30 млн (около 48 млн км) миль от орбиты Земли.

В целом риск столкновения астероида с Землей в ближайшие 100 лет оценивается как незначительный. Но ученые предупреждают, что небольшой околоземный астероид Бенну врежется в нашу планету в 2182 году, если пройдет «гравитационную замочную скважину» в 2135-м, сообщает New York Post.