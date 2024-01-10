В Солнечной системе могут находиться неизвестные планеты размером с Марс

Астрофизики из Принстонского университета подсчитали, что за Плутоном могут скрываться одна планета с массой больше марсианской, три планеты размером с Марс и около пяти с массой, сравнимой с Меркурием. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Внешняя Солнечная система находится так далеко от Солнца, поэтому телескопам нелегко разглядеть, что там находится. Некоторые исследователи предполагают, что там могут скрываться целые планеты, которые раньше принадлежали другим звездным системам.

Такие объекты называются изгоями. Они «оторвались» от своей звезды и были вынуждены дрейфовать по галактике, но иногда они могут примкнуть к другим системам, пройдя слишком близко к ним и притянувшись к звезде. Пока неясно, насколько распространено это явление.

Авторы работы оценили количество планет-изгоев в Млечном Пути и процента звезд, которые могут притянуть их. Расчеты показали, что существует довольно большая вероятность того, что между Меркурием и Землей есть планета, которая просто дрейфует в холоде и темноте.