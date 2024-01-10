Samsung показала наушники Galaxy Buds c внешним экраном

Samsung представила инновационный прототип наушников Galaxy Buds, чехол которых оснащен OLED-дисплеем.

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Новинку показали в рамках выставки CES 2024, куда компания привезла множество различных типов OLED-экранов, включая более яркие дисплеи для телевизоров и мониторов, тонкие экраны для ноутбуков, дважды складываемые экраны для смартфонов и т.д.

Показанный чехол для наушников Galaxy Buds, названный Earbuds OLED Case, оснащен полностью функциональным дисплеем.

Эта круглая OLED-панель может отображать совершенно различную информацию, такую как уровень заряда наушников и чехла, аудиорежимы и статус активного шумоподавления (ANC).