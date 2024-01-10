Samsung показала наушники Galaxy Buds c внешним экраном
Samsung представила инновационный прототип наушников Galaxy Buds, чехол которых оснащен OLED-дисплеем.
Новинку показали в рамках выставки CES 2024, куда компания привезла множество различных типов OLED-экранов, включая более яркие дисплеи для телевизоров и мониторов, тонкие экраны для ноутбуков, дважды складываемые экраны для смартфонов и т.д.
Показанный чехол для наушников Galaxy Buds, названный Earbuds OLED Case, оснащен полностью функциональным дисплеем.
Эта круглая OLED-панель может отображать совершенно различную информацию, такую как уровень заряда наушников и чехла, аудиорежимы и статус активного шумоподавления (ANC).
Возможно, пользователи смогут настраивать и изменять многие параметры прямо с чехла, не прибегая к открытию приложения наушников на сопряженном телефоне. Также предполагается возможность переключения на другое устройство непосредственно с дисплея чехла.