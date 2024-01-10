Новая японская рентгеновская обсерватория XRISM передала первые снимки

Новая рентгеновская обсерватория XRISM готовится к полноценному научному развертыванию. Но первые снимки, сделанные этой временной миссией, уже намекают на ее возможности

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X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) – совместный проект японского космического агентства JAXA, американского NASA и европейского ESA. Он вышел на орбиту 6 сентября 2023 года и, как ожидается, начнет полномасштабные научные наблюдения в конце этого года.

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XRISM – это рентгеновская обсерватория, которая призвана заполнить пробел в наблюдениях за Вселенной в рентгеновском диапазоне. Основные космические рентгеновские обсерватории Chandra и, к сожалению, XMM Newton стареют, и их миссии, скорее всего, скоро закончатся. Европейский усовершенствованный телескоп для астрофизики высоких энергий, он же ATHENA, должен стать их полноценной заменой. Но он отправится в космос не раньше 2035 года.

Заменой двум выбывающим обсерваториям должен был стать японский аппарат Hitomi, который был запущен в феврале 2016 года. Но всего через 37 дней – в марте 2016 года – он катастрофически вышел из строя, и обсерватория исчезла в атмосфере. Таким образом, основная часть космических исследований в рентгеновской области теперь ложится на XRISM.

Полноценная научная импровизированная миссия

Обсерватория XRISM имеет на борту два ключевых инструмента. Первый – Resolve, микрокалориметрический спектрометр, который работает в криогенных условиях и измеряет энергию захваченных рентгеновских фотонов. Второй прибор – Xtend, представляющий собой ПЗС-камеру с более высоким разрешением, чем у злополучной камеры обсерватории Хитоми.

Среди первых изображений, опубликованных обсерваторией XRISM, – остаток сверхновой N123D, который находится в центральной части Большого Магелланова Облака. Этот объект почти невидим в оптической области спектра, но ярко светится в рентгеновском диапазоне.

По словам ученых, снимок демонстрирует возможности временной миссии XRISM. Помимо впечатляющего вида на остаток взрыва звезды, обсерватория смогла определить его подробный спектр, выявив присутствие кремния, серы, аргона, кальция и железа.

xrism.jaxa.jp