Samsung представила сгибаемый в обе стороны смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung представила смартфон, дисплей которого может сгибаться в обе стороны. Об этом сообщает издание CNET.

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Компания показала концепт девайса под названием Flex In & Out Flip на выставке CES 2024, проходящей в Лас-Вегасе (США). По словам журналистов, по форме устройство напоминает раскладушку Galaxy Z Flip и оснащено гибким экраном. Аппарат может раскладываться на 360 градусов.

По словам авторов, симуляция на экране демонстрационного образца давала представление о том, как пользовательский интерфейс будет адаптироваться к различным положениям телефона. В Samsung заявили, что протестировали новый форм-фактор в различных условиях. Так, складываемый в разные стороны девайс продолжал работать при экстремальных температурах от -20 до +60 градусов.

Специалисты CNET отметили, что с новым форм-фактором корейская корпорация намерена расширить свою линейку устройств, чтобы сделать смартфоны более универсальными и полезными. Сроки выхода аппаратов с технологией Flex In & Out Flip на рынок не раскрываются.